Москва, , 11:03 — REGNUM Нефть энергично дорожает уже четвертую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Поезд с нефтью Roy Luck

«Так, завершив 2021 год ниже психологического уровня $80 за баррель, 12 января 2022 года нефть марки Brent передвинула двухмесячные максимумы за пределами отметки $85, на фоне чего уже начали появляться признаки локальной перекупленности актива.

В последнее время неплохим подспорьем для рынка черного золота служит отступление доллара, который рискует нарушить целостность восходящего тренда, если продолжит в том же духе до конца января.

На первый взгляд, распродажи доллара выглядят неуместно, учитывая, что Федрезерв на низком старте и готов повысить ставки уже в марте. Более того, декабрьская инфляция поставила новый почти 40-летний рекорд, только подстегивая Центробанк.

Падение курса USD частично можно объяснить тем, что инвесторы уже учли в ценах ускорение сворачивания стимулов и в данной ситуации предпочитают делать акцент на благоприятном самочувствии экономики и надеждам на скорую победу мира над пандемией.

Немаловажным фактором поддержки нефти также служит невыполнение условий сделки ОПЕК+. Да, у саудитов и ОАЭ есть дополнительные мощности, которые те готовы задействовать, но в целом по альянсу во многих странах наблюдается ослабление показателей добычи из-за недостаточного инвестирования отрасли, и этот драйвер является среднесрочной опорой для рынка энергоносителей.

Локально вчерашний подъем подстегнула отраслевая статистика из Штатов, которая отразила не только сокращение запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей, но и падение добычи на 100 тыс. баррелей в день.

Официальный отчет выглядел выигрышно на контрасте с оценкой API, которая в целом оказалась неоднозначной, отразив скачок запасов бензина более чем на 10 млн баррелей.

При этом есть риски, которые на данном этапе нефтетрейдеры игнорируют. Среди них стоит выделить «китайский фактор». На сегодняшний день в режиме локдауна пребывает свыше 20 млн человек из-за роста случаев заражения коронавирусом, в том числе омикроном.

В ближайшие недели эта цифра с большой долей вероятность будет расти, что серьезно ударит по физическому спросу.

Поскольку эти сигналы из Поднебесной пока не учитываются в ценах, негативный эффект от усугубления эпидемиологической обстановки (не только в КНР, но и во всем мире) может оказаться довольно масштабным», — пояснил эксперт.

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