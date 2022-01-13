Пермь, , 11:00 — REGNUM Устроивший стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент Тимур Б. признан вменяемым. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, информирует РИА Новости.

Уголовное дело Ktr.su

Расследования громкого уголовного дела о массовом убийстве людей в Перми продолжается. В его рамках проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая Тимура Б. вменяемым. «Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал Бастрыкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, студент 20 сентября устроил вооруженное нападение. Он начал расстреливать людей сначала на территории вуза, а затем в университетском корпусе. Погибли шесть человек, десятки получили травмы и огнестрельные ранения. Парня обвиняют в массовом убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского.

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