Стрелок, устроивший расстрел людей в пермском вузе, признан вменяемым
Пермь, 13 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент Тимур Б. признан вменяемым. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, информирует РИА Новости.
Расследования громкого уголовного дела о массовом убийстве людей в Перми продолжается. В его рамках проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая Тимура Б. вменяемым. «Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал Бастрыкин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, студент 20 сентября устроил вооруженное нападение. Он начал расстреливать людей сначала на территории вуза, а затем в университетском корпусе. Погибли шесть человек, десятки получили травмы и огнестрельные ранения. Парня обвиняют в массовом убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского.