Москва, 13 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Период адаптации к вызовам пандемии завершён, заявил 13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Период адаптации к вызовам пандемии завершён, — сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который проводится в режиме онлайн. — Можно и нужно двигаться дальше — в рамках достижения национальных целей развития, которые определил глава нашего государства».

Премьер-министр отметил, что правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость, хотя это потребовало существенных дополнительных расходов. В 2022 году планируется вернуться к обычным параметрам бюджетных правил. Мишустин уверен, что это будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики.