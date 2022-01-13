Екатеринбург, 13 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Снос здания аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге был свящённым правом собственника. Об этом заявил журналистам 13 января свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание Аэровокзала Уктус

«Я на стороне бизнеса в этом вопросе», — отметил глава региона. И добавил, что объект не являлся памятником архитектуры, а него не было повлиять на ситуацию с демонтажем здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября здание аэропорта было уничтожено. На его месте планируется построить автовокзал.