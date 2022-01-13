Брюссель, , 10:58 — REGNUM Бельгийский исполнитель Поль Ван Авер (известен как Stromae) представил видео на песню L’enfer. Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 12 января.

Stromae Скриншот видео на YouTube

За несколько часов музыкальное видео посмотрели более 1,7 млн человек. Благодаря этому ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года Stromae анонсировал свой третий студийный альбом Multitude. Предыдущая пластинка Racine Carree вышла у музыканта 8 лет назад.

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