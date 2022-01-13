Симферополь, , 10:57 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 января. Накануне, 12 января, сообщалось о 78 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 049 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 127 909 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из них 119 302 пациента, в том числе 115 человек выписаны за последние сутки.

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Число жертв инфекции в Крыму достигло 4 548 человек. За минувшие сутки зарегистрирована смерть ещё десяти пациентов с коронавирусом.