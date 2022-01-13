Мельбурн, Австралия, , 10:55 — REGNUM Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в мужском одиночном разряде прошла в Мельбурне. Об этом 13 января сообщает пресс-служба турнира.

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Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу. Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, Андрей Рублёв — с итальянцем Джанлукой Маджером, Аслан Карацев — с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов — с американцем Денисом Кудлой.

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в первом круге должен сыграть со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

При этом участие лидера мирового рейтинга в турнире до сих пор находится под вопросом, поскольку власти Австралии пока не приняли решения о том, будет ли разрешено Джоковичу остаться в стране для участия в соревнованиях.

Также отметим, что Рафаэль Надаль начнёт турнир матчем с американцем Маркосом Гироном, Александр Зверев сыграет с Даниэлем Альтмайером, а Стефанос Циципас — со шведом Микаэлем Имером.

Напомним, матчи основной сетки начнутся 17 января. Действующим чемпионом Australian Open является Джокович.

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