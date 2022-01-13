Москва, 13 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, российская валюта на утренних торгах демонстрирует легкую позитивную динамику, прибавляя 0,14% и стремясь к отметке 74,50 за доллар, несмотря на достаточно негативный внешний и внутренний фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Ilya Рубли

«Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня утром теряют в среднем 0,2%. В Азии падение чуть более сильное японский Nikkei 225 в минусе на 0,6%, китайский Hang Seng на 0,1%, нефть теряет 0,3%, так что все указывает на прохладное отношение к рисковым активам, по крайней мере в первой половине сегодняшнего дня.

К сожалению компенсировать это, российским активам и рублю особо нечем, встреча Россия — НАТО закончилась на минорной ноте, в США представили готовый список новых антироссийских санкций в случае «вторжения» на Украину.

А Минфин России 12 января объявил о резком увеличении объема покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила.

Ведомство Антона Силуанова с 14 января по 4 февраля планирует направлять на покупку иностранной валюты по 36,6 млрд. рублей ежедневно, против 22,8 млрд. в период с 7 декабря по 13 января.

Среди важных событий на сегодня можно выделить лишь вторую порцию данных по инфляции в США за декабрь.

Теоретически можно представить, что индекс цен производителей (ИЦП) окажется ниже прогноза в 9,8% г/г, что несколько снизит ожидания ужесточения монетарной политики ФРС и ослабит американский доллар.

Но после вчерашних данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, который в декабре 2021 года достиг максимального уровня с 1982 года в 7,0% г/г, это маловероятно.

Так что рублю на сегодняшних торгах все равно придется сдавать позиции, сначала к 74,70 рубля за доллар США, а затем, если курс доллара закрепится выше, то и к 75,50 рублям», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль подешевел после заседания Совета Россия — НАТО