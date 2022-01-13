Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Пассажирам общественного транспорта в Санкт-Петербурге за 2021 год выписали свыше 3000 административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщили 13 января в городском комитете по транспорту.

Молодые люди в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, размер штрафа для нарушителей составляет четыре тысячи рублей, повторное несоблюдение предписаний о ношении масок в транспорте и общественных местах наказывается пятитысячным штрафом.

Сотрудники метрополитена и других видов общественного транспорта участвуют в рейдах по проверке соблюдения антиковидных предписаний городского правительства. На этой неделе очередная проверка состоялась на станциях метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков».

Пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ) сотрудники просили надеть их и напоминали о важности соблюдения защитных мер. В случае отказа пассажир не мог воспользоваться транспортными услугами, а на отказывающихся надеть маску составили протоколы об административном правонарушении.

За прошедший год в Петербурге составили 3035 актов за отказ от использования СИЗ. Большая часть актов была оформлена за проезд без маски в метро (1968), почти в два раза меньше за проезд автобусе — 1067 протоколов.

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