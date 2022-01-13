Москва, , 10:54 — REGNUM То, что в России в 2022 году ожидается сокращение объемов строительства новых торговых площадей, связано c насыщением ими наиболее «денежных» сегментов рынка, консолидацией сегмента торговой недвижимости, высвобождением все новых производственных и инфраструктурных объектов, которые надо как-то использовать, и, вполне естественно, они переоборудуются в ТЦ и ТРЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Торговый центр

Кроме того, он уточнил, что в числе факторов, которые работают на снижение объемов строительства торговых площадей, есть и развитие онлайн-торговли.

«Но онлайн-продавцы нуждаются в офлайн-витринах и пунктах оформления и выдачи заказов, — сказал Чеглов. — Так что мы все больше видим эту инфраструктуру в торговых центрах. Не случайно в сети районных ТЦ Москвы расположены пункты выдачи заказов крупнейших маркетплейсов и сервисов доставки. Кроме того, на снижение объемов строительства новых торговых площадей оказывают влияние факторы, обусловленные снижением покупательной способности населения и оттоком зарубежных инвестиций в условиях политико-экономической неопределенности и обострившихся противоречий в отношениях России с США и странами Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что всё больше площадей в российских торговых центрах будет отводиться под развлекательную и офисную составляющие.

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