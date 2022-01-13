Берлин, 13 января 2022, 10:53 — REGNUM Российский газопровод «Северный поток — 2» является экономическим проектом, не стоит связывать его с тему Украины, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
По ее словам, такая возможность есть, однако не стоит использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о несоответствии газопровода «Северный поток-2» требованиям Евросоюза.
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