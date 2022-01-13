Москва, 13 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Все больше площадей в российских торговых центрах будет отводиться под развлекательную и офисную составляющие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2022 году ждут сокращения ввода торговых площадей.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

«Макроэкономика очень волатильна, а значит, о трендах надо говорить осторожно, — предупредил Чеглов. — Покупательная способность населения не сильно растет, пандемические ограничения остаются и перманентно ужесточаются. И трафик торговых центров падает, но при этом активно ведется строительство сети так называемых районных торгово-развлекательных центров на базе снесенных кинотеатров советского периода».

Как полагает Чеглов, в мегаполисах и ряде крупнейших городов России торговые центры будут открываться, только к месту их расположения будут подходить более взвешенно.

«Наполняться они будут магазинами одних и тех же торговых сетей. Все больше площадей в этих зданиях будет отдаваться под развлекательную и офисную составляющие, а также зоны сервиса и услуг», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тенденция по падению в РФ популярности торговых центров усилилась из-за пандемии и периодов самоизоляции.