Уфа, , 10:55 — REGNUM Строительство канализационного коллектора не прекращается даже в 25-ти градусные морозы в Уфе. Об этом 13 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сварка US gov

Проект реализуется в рамках реализации программы «Стимул», которая является одним из мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая протяженность коллектора составит 27,6 км. На эти цели планируется направить 3,978 млрд рублей.

К началу текущего года рабочие провели выработку восьми км траншей. Они обустроили железобетонное основание под трубопровод протяженностью 6,7 км. Трубопровод диаметром 1200 мм был уложен на протяжении 6,4 км.

«В настоящее время на большинстве участков строительства, несмотря на 25-ти градусные морозы стройка не останавливается: продолжается выработка траншеи, в палатках ведется сварка труб, закуплен специальный бетон с добавками, которые позволяют выполнять работы зимой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в строительных работах в настоящее время задействовано свыше 75 человек и 15 единиц спецтехники. Рабочие трудятся в две смены.

Коллектор намерены ввести в эксплуатацию не позднее 31 октября 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в рамках нацпроекта намерены отремонтировать 15 участков автодорог.