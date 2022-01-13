Кабул, 13 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Доктор Наджибулла Секандар, профессор нейрохирургии и президент Афганской федерации тхэквондо, был похищен в Кабуле. Об этом газете «8 Собх» сообщили источники.

Joe Burger Кабул

Врачи больницы, где работает нейрохирург, говорят, что он пропал ночью 11 января на дороге между перекрестками Сарсабзи и Афшар. Инцидент произошел около 22:30, когда Секандар возвращался домой после окончания операции.

Его коллеги говорят, что, хотя они и проинформировали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исламисты еще не определили его местонахождение.

Стоит отметить, что Наджибулла Секандар считается одним из лучших нейрохирургов страны. Он проводил сложные операции, которые, по мнению специалистов, не имеют аналогов в регионе. Также он уже несколько лет возглавляет Федерацию тхэквондо Афганистана.

Около месяца назад в Мазари-Шарифе был похищен невролог из Балха Надер Алеми. Похитители убили его после похищения.