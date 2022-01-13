Париж, , 10:51 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Анн Идальго представит 70 предложений своей политической программы, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мэр Парижа Анн Идальго отдает предпочтение программам образования, здравоохранения, покупательной способности, экологического перехода и молодежи.

В частности, кандидат в президенты Франции выступает за обучение 15 000 врачей в год, 1 250 акушерок, 25 000 медсестер и лиц, обеспечивающих уход, а также за повышение их заработной платы.

Что касается жилья, в дополнение к строительству 150 000 единиц социального жилья Анн Идальго хочет установить «жилищный щит», чтобы ни одна семья не тратила больше одной трети своих доходов на жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата парламента Франции проголосовал в первом чтении за законопроект, усиливающий инструменты управления кризисом в области здравоохранения, который устанавливает вакцинный пропуск в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты во Франции проголосовали за вакцинный пропуск