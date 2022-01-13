Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выставили на торги официальную гостиницу государственного музея «Эрмитаж». Впрочем, самому музею она не принадлежит. Здание пятизвездочного отеля на улице Правды планируют продать за 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Instagram.com/officialhermitagehotel/ Гостиница «Эрмитаж» в Петербурге

Средства, вырученные от продажи девятиэтажного здания гостиницы и земельного участка площадью 2,7 тыс. кв. метров, пойдут на покрытие долгов владельца. Также на аукцион выставлено за 360 млн рублей оснащение гостиницы — от белого рояля до инсталляций в уборных.

В настоящий момент движимое и недвижимое имущество гостиницы принадлежит АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК). В 2019 году оно было арестовано в пользу ЗАО «Небанковская кредитная организация «Аграркредит» и ОАО «Международный банк Азербайджана» из-за задолженности МБИК по уплате выданных банком векселей. В конце 2021 года несколько кредиторов заявляли о намерении обратиться в суд с целью признать МБИК банкротом.

Аукцион по продаже гостиницы назначен на 31 января. Несмотря на продажу, гостиница продолжает принимать гостей и бронировать даты на проведение торжественных мероприятий.