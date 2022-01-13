Москва, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о сохраняющихся рисках новых волн распространения коронавируса.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Риски новых волн коронавируса остаются. Хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней, — сказал Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума, который проводится в онлайн-формате. — Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек».

Глава правительства отметил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику, хотя это произошло не везде и не равномерно. Для устранения дисбалансов страны принимали дополнительные решения для поддержки людей и бизнеса, пояснил он.

Мишустин также назвал причины разгона инфляции, которая в ряде стран достигла максимума.