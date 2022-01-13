Севастополь, 13 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Севастополе утром 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Сообщение о том, что из одной из квартир в доме идёт дым, поступило ровно в 07:00. На место были направлены отделения пожарно-спасательной части. Выяснилось, что в квартире двухэтажного многоквартирного дома произошёл пожар. Спасатели эвакуировали жильцов дома — всего 16 человек, в том числе двоих детей.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 07:23, общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

В загоревшейся квартире были обнаружены два человека без признаков жизни. Медики констатировали смерть. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Ялте пожар в многоквартирном доме повредил 25 квартир.