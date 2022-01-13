Оренбург, 13 января 2022, 10:47 — REGNUM Оренбуржец предстанет перед судом за развращение детей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СР по Оренбургской области.

Уголовное дело
Уголовное дело
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Жителю Оренбурга инкриминируют совершение развратных действий без применения насилия и понуждение к действиям сексуального характера. Среди жертв деяний злоумышленника есть дети младше 12 лет.

Следствием установлено, что мужчина при помощи электронной страницы в соцсети систематически совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних жителей Оренбурга.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.