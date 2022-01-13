Кабул, 13 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Стихийное движение женщин в Афганистане продолжило свои протесты, выступая против систематического подавления женщин. Женщины отреагировали на ограничения, включив музыку и скандируя лозунги с требованиями, подчеркивая роль представительниц прекрасного пола в обществе. Об этом сообщает «8 Собх».

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

12 января стихийное движение женщин провело акцию протеста в закрытом помещении, заявив, что систематическое подавление женской идентичности неприемлемо, и члены этого движения не прекратят своих усилий и будут требовать соблюдения прав женщин.

Протестующие скандировали такие лозунги, как «Женщины обладают большими способностями», «Общество парализовано отсутствием женщин».

Они читали стихи о женщинах, которые являются олицетворением истории и цивилизации, и протестовали против политики уничтожения женской идентичности.

Стихийное женское движение подчеркивает, что женщины в Афганистане сегодня являются активной силой, играющей важную роль в экономическом, политическом и культурном развитии, и что любая политика, ведущая к игнорированию роли женщин, приведет к параличу общества.

Массовые протесты женщин продолжаются, некоторые из них в провинции Джаузджан, одетые в паранджи, призвали мир проявлять осторожность по отношению к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они подчеркнули, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не изменились и до сих пор не проявили лояльности в отношении права женщин на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство.

Протестующие в Джаузджане скандировали: «Я женщина, свобода — это мое право», подчеркивая, что их идентичность нельзя подделать и нельзя забывать достижения последних двух десятилетий.

Протесты женщин в Кабуле и ряде других провинций продолжаются с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль и ввели ограничения в отношении женщин. Женщины говорят, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены, и девочки и женщины не получат права на образование и работу.