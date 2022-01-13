Сеул, 13 января 2022, 10:45 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован на кинопремию Гильдии актёров США (SAG Awards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей гильдии.
Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал поборется за награду «Лучший актерский состав драматического сериала» и «Лучшая команда каскадёров в телевизионном сериале».
Актеры Ли Чжон Чжэ и Чон Хо Ён претендуют на награды за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль в телевизионной драме.
Церемония награждения состоится 27 февраля в Санта-Монике.
Напомним, что в 2020 году фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» был удостоен награды «Лучший актерский состав», а в 2021 году южнокорейская актриса Юн Ё Чжон — награды «Лучшая женская роль второго плана».