Сеул, 13 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован на кинопремию Гильдии актёров США (SAG Awards). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей гильдии.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, южнокорейский сериал поборется за награду «Лучший актерский состав драматического сериала» и «Лучшая команда каскадёров в телевизионном сериале».

Актеры Ли Чжон Чжэ и Чон Хо Ён претендуют на награды за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль в телевизионной драме.

Церемония награждения состоится 27 февраля в Санта-Монике.

Напомним, что в 2020 году фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» был удостоен награды «Лучший актерский состав», а в 2021 году южнокорейская актриса Юн Ё Чжон — награды «Лучшая женская роль второго плана».