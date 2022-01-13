Ульяновск, , 10:45 — REGNUM По Ульяновской области прокатилась очередная волна «минирования» зданий. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась, пишет «Интерфакс».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщения о «минировании» поступили 12 января. Отмечалось, что бомбы якобы заложены в зданиях Арбитражного суда Ульяновской области, мэрии Ульяновска и областного суда.

Персоналы судов и администрации эвакуированы. Уточняется, что здания были обследования сотрудниками правоохранительных органов со служебными собаками, информация о «минировании» не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2021 года из здания правительства Ульяновской области эвакуировали сотрудников в связи с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве. Сообщение оказалось ложным.

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