Старый Оскол, Белгородская область, 13 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Начальник вагонного эксплуатационного депо «Стойленская» в Старом Осколе Белгородской области попался на махинациях с премиями сотрудников, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 января официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

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Мужчина получил от своих подчинённых крупную сумму денег — за служебное покровительство и регулярные выплаты премий сотрудникам производственно-технического отдела. При этом вознаграждения выплачивались на условиях возврата ему обозначенной суммы.

Суд признал начальника депо виновным в превышении должностных полномочий. Ему предстоит выплатить 80 тысяч рублей штрафа, он также лишён права занимать должности в органах госвласти и коммерческих организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1,5 года.

Приговор вступил в законную силу.