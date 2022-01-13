Москва, 13 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В ряде государств инфляция достигла многолетних максимумов. Об этом 13 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.

Government.ru Михаил Мишустин

«Избыток ликвидности, низкие процентные ставки привели к разгону инфляции. В ряде государств она достигла многолетних максимумов», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил также и обострение других проблем, в том числе замедление процесса глобализации.

«Усилилась риторика в поддержку местных производителей. Резко обострилась борьба за технологическое лидерство. Под давлением остаются целые отрасли: рынок туристических услуг, транспорт, офлайн-торговля, досуг, развлечения», — добавил премьер-министр.

В 2022 году Гайдаровский форум проводится в онлайн-режиме.