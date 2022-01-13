Кемерово, 13 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Кемерове завершено расследование уголовного дела в от ношении 54-летней рецидивистки из Алтайского края, которая под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки около 1,5 млн рублей. Женщине предъявлено обвинение по статье «Кража», сообщило региональное управление МВД РФ.

40.мвд.рф Кража денег

Как уточнили в ведомстве, в полицию обратилась 79-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что неизвестная обманом похитила у неё деньги — около 1,5 млн рублей.

Как выяснили полицейские, к пенсионерке на улице подошла женщина и попросила воды. Кемеровчанка пригласила её в квартиру, где гостья заявила, что на хозяйку жилья наложена порча. Для её снятия она попросила мед, в который незаметно бросила скрученные силиконовые резинки и убедила потерпевшую, что это черви — признак сглаза. Она заявила, что для исцеления нужно очистить все имеющиеся в доме деньги. Пенсионерка передала незнакомке конверт с деньгами и по просьбе псевдоцелительницы ушла за стаканом воды. После «обряда» злоумышленница забросила конверт на шкаф, и, сказав, что в него нельзя заглядывать три дня 3 дня, скрылась. Кемеровчанка всё же решила проверить сохранность наличных, но денег в конверте не оказалось.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничества жительница Алтайского края. Она была задержана по месту жительства. На время следствия её взяли под стражу. Большая часть похищенных денег была возвращена владелице. Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.