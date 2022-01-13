Саратов, , 11:29 — REGNUM В Саратовской области в период 2022—2026 годов планируют провести капитальный и текущий ремонт в 1000 образовательных организациях, среди них 500 образовательных объектов, еще столько же — дошкольные учреждения. В 2022 году для участия в проекте определены 100 школ и 100 детских садов, сообщает минобразования Саратовской области.

Школа на ремонте Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР

Выбранные объекты требуют капитального либо текущего ремонта, особое внимание уделят ремонту кровли. Саратовская область впервые участвует в федеральной программе капитального ремонта школ. В 2022—2026 годы в эту программу от региона войдут 124 объекта, 19 из них уже включены на 2022 год. В данных школах проведут не только капитальный ремонт, но и обновят фонд школьных библиотек, повысят квалификацию учителей, реализуют программы антитеррористической защищенности зданий.

Как отметил министр образования Саратовской области Михаил Орлов, 2022 год — особенный для региональной системы образования.

«Еще никогда в таких масштабах не проводился ремонт школ и детских садов. В региональный проект, рассчитанный на пять лет, войдут школы и детские сады, где возможно поэтапное проведение капитального и текущего ремонта. А в федеральную программу капитального ремонта будут включены объекты, которые требуют больших затрат на комплексный ремонт… Сочетая средства, которые нам выделяют в рамках федеральной программы и на уровне региона, мы к 2024 году получим новую модернизированную систему образования Саратовской области», — подчеркнул глава регионального ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области взялись за оптимизацию образовательного процесса путём закрытия сельских школ либо объединения нескольких учебных заведений.

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