Москва, , 10:41 — REGNUM Федрезерв США начнет повышать процентные ставки в марте или апреле 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил профессор Российской экономической школы Дуглас Кэмпбелл.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Я полагаю, что ФРС начнет повышать процентные ставки в марте или апреле и что в этом году будет несколько раундов ужесточения кредитно-денежной политики, — сказал Кэмпбелл. — При этом я не думаю, что ожидаемое сегодня повышение стоимости кредитования сможет вернуть инфляцию к 2%. Тем не менее, если ФРС повысит целевой уровень инфляции до 4%, тогда текущие ожидаемые темпы повышения ставок, вероятно, позволят достичь этого уровня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кэмпбелл рассказал о том, что является основными драйверами американской экономики.

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