Бишкек, , 10:40 — REGNUM Международные резервы Киргизии по итогам 2021 года сложились на уровне $2 млрд 977,56 млн (252 млрд 462 млн рублей). Об этом говорится в отчёте Национального банка республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За последний месяц их размер увеличился почти на $30,5 млн (около 2 млрд 582 млн рублей) или на 1%. В сравнении с началом 2021 года — вырос на $230,5 млн (19 млрд 547 млн рублей) или на 8,4%.

Наибольший объем международных резервов Киргизии в минувшего года удавалось накопить в сентябре, когда они превысили $3 млрд 241,1 млн (274 млрд 811 млн рублей). Ннаименьший — в марте, когда они снизились до $2 млрд 523,1 млн (около 213 млрд 929 млн рублей).

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