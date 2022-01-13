Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился до 33%, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

Джо Байден stingrayschuller

Социологи, опубликовавшие итоги своей работы 12 января, отмечают, что в ноябре прошлого года решения американского лидера одобряли 36% респондентов. Теперь таковых 33%, а 53% опрошенных недовольны действиями Байдена.

Остальные опрошенные не смогли определиться с тем, одобряют ли действия президента. Среди сторонников Демократической партии, к которой принадлежит Байден, его рейтинг также упал — с 87% до 75%.

При этом 39% опрошенных заявили, что Байден не оправдал их ожидания после года нахождения на высшем посту. Ожидания 50% респондентов совпали с реальностью. Опрос проходил 7−10 января в США и охватил более 1,3 тыс. человек.

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