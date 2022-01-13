Москва, 13 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Американская экономика едва ли сможет выдержать учетную ставку выше 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Dan Smith Здание ФРС США

«Финансовые рынки начнет лихорадить. Самой большой неопределенностью остается коронавирус. Если этот шторм, где волна за волной накрываются страны, не прекратится, то даже повышение ставок существенно не повлияет на инфляционные процессы, так как нарушенные цепочки поставок, дисбаланс в производственных мощностях и коллапс мировой торговли будут создавать проинфляционные факторы, — сказал Ордов. — В итоге цикл ужесточения монетарной политики продолжится в 2023 году, а американская экономика вряд ли выдержит учетную ставку более 2%. И вот в этот момент сбудется самый страшный кошмар [главы ФРС США] Джерома Пауэлла — стагфляция, то есть экономическая стагнация на фоне относительно высокой инфляции. Своего рода цугцванг, где хороших и неразрушительных решений вообще не останется. Поэтому сегодня некоторые воспринимают инфляцию как «всадника финансового апокалипсиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Федрезерв США начнет повышать процентные ставки в марте или апреле 2022 года.