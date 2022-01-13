Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа сообщил о расставании с супругой, актрисой Лизой Боне. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 13 января.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

https://www.instagram.com/p/CYprLX4pTdW/

«Итак, делимся новостями нашей семьи. Мы расходимся. Мы делимся этим не потому, что считаем это важным событием для печати. А для того, чтобы сделать это с достоинством и честностью по отношению друг к другу», — говорит Момоа в своём обращении. «Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Наша преданность непоколебима к этой священной жизни и нашим детям», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Момоа и Лиза Боне начали встречаться ещё в 2005 году, однако свадьба состоялась лишь в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей.