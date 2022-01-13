Якутск, , 10:42 — REGNUM Воздушная гавань Якутска открыла пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Анализ будет проводиться иммунохроматографическим методом (ИХА), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: В кемеровском аэропорту теперь можно сделать ПЦР-тест на COVID-19

Сдать тест могут все, кто прилетает в столицу Якутии. Результаты теста будут готовы за несколько минут. Исследование будут проводить сотрудники Якутской городской больницы №2. Те, у кого тест окажется положительным, будут направляться в обсерватор и проходить там более тщательное медобследование.

Пока пункт будет работать четыре часа в сутки, в то время, когда аэропорт Якутска принимает большинство рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открыли в аэропортах Кемерово и Саратова.