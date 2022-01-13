Магнитогорск, Челябинская область, 13 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 16-летняя девушка попалась на наркоторговле. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, она приобрела более 500 граммов вещества. А при попытке сбыта этого товара её задержали.

Решается вопрос о предъявлении школьнице обвинения. Часть 5 статьи 228 УК РФ предусматривает за незаконный сбыт наркотических средств лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Впрочем, как несовершеннолетняя, она может получить меньше.