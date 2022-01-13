Москва, , 10:35 — REGNUM В России ожидаются масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, сообщил 13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

«В рамках принятых программ и планов мы предусмотрели масштабные вливания в развитие инфраструктуры, — сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. — Среди важнейших проектов — расширение Восточного полигона, обеспечение круглогодичной навигации Северного морского пути, развитие автодорог международного коридора Европа — Западный Китай, завершение газификации российских регионов, развитие электротранспорта и много других».

Глава правительства отметил общее изменение структуры инвестиций и рост вложений в развитие информационных технологий, микроэлектронику, освоение и выпуск телекоммуникационного оборудования и генетику, а отдельный интерес инвесторы проявляют к рынку жилья.