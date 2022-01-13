Орел, , 10:35 — REGNUM В Орловской области зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Точное число заразившихся не называется, однако известно, что «приехал» штамм вместе со студентами из государств Африки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время заражённые изолированы, сообщает «Орловское информбюро». В регионе ожидают, что в ближайшее время число носителей этого штамма будет расти. В том числе за счёт туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по данным на 12 января зарегистрировано 698 случая заражения штаммом «омикрон», при этом 11 января сообщалось лишь о 305 случаях.