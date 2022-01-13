Ставрополь, 13 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. По программе туристического кешбэка туристам, побывавшим на курортах Ставропольского края в 2021 году, вернулось 800 млн рублей. В программе туристического кешбэка участвовали почти 100 гостиниц и санаториев, сообщили в минтуризме края. Число гостей, побывавших на Ставрополье, выросло вдвое по сравнению с 2020 годом. По словам губернатора Владимира Владимирова, в 2022 году планируется сохранить рост турпотока, в том числе за счет программы туристического кешбэка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Росту турпотока будут способствовать новые здравницы, места размещения, которые были открыты в минувшем году. Поможет и государственная программ туристического «кешбэка». Планируем, что в участие в ней в этом году примут более 100 организаций из нашего края»,— написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилл Реут, «в настоящее время в санаториях края уже забронировано более 35 тыс. путевок с глубиной бронирования на предстоящий месяц». По его словам край в течение пяти прошлых лет занимает первое место в СКФО по числу мест размещения в санаториях.

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