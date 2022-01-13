Ярославль, , 10:39 — REGNUM В Ярославле 13 января начался суд над 24-летним Кириллом Круминым, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки бывшему советнику мэра Сергею Бакшину. Об этом сообщает YarNews.

Кировский суд в Ярославле Sudrf.ru

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с марта по апрель 2021 года молодой человек выступал посредником при передаче взятки должностному лицу одной из коммерческих организаций города Ярославля в размере 1 млн 800 тысяч рублей за совершение действий в пользу индивидуального предпринимателя за приоритетное право в заключении договоров на оказание услуг в сфере торговли», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Задержан Кирилл Крумин был вместе с Сергеем Бакшиным в момент передачи денег сотрудниками ФСБ. Дело бывшего советника мэра тоже поступило в Кировский районный суд, однако дата первого заседания пока не назначена.

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