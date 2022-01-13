Москва, , 10:33 — REGNUM Министерство обороны России получило крупный финансовый иск от производителя радиоэлектронных средств связи — АО «Научно-производственное объединение Ангстрем» из Зеленограда. Исковое заявление арбитражем Москвы пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Претензии в базу арбитража поданы 10 января 2022 года. Сумма требований составила 129 103 762,77 рубля. Детали и основания иска пока не известны.

По сведениям из единого госреестра юрлиц, НПО было зарегистрировано в феврале 2011 года. С сентября 2021 года его возглавляет Михаил Плотников. По открытым данным, объединение выступало поставщиком порядка десятка госконтрактов на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей, из которых как минимум два на общую сумму более 2 млрд рублей были заключены с Минобороны РФ.