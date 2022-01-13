Лондон, , 10:33 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Челси» Антонио Рюдигер на 18-й минуте.

Напомним, в первом матче «Челси» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в финал Кубка лиги, в котором сыграет с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Арсенал».

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