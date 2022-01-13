Луганск, , 10:32 — REGNUM Силовики Украины за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 13 января рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и что были обстреляны поселки Донецкий и Молодежное.

При этом указывается, что в поселке Донецкий из-за минометного огня было повреждено остекление 11 окон многоквартирного жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским деэскалация конфликта в Донбассе невозможна без выполнения минских договоренностей.