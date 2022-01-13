Ульяновск, 13 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области похитили пожертвования прихожан из одного из сельских храмов. Об этом сообщает УМВД по региону.

ИА REGNUM Деньги

С заявлением в полицию о краже денег обратился представитель храма в селе Ундоры. Полицией установлено, что неизвестный взломал дверь и проник в помещение, похитив 11 тыс. рублей пожертвований прихожан.

В совершении преступления подозревается местный житель. В УМВД сообщают, что мужчина признал вину и пояснил, что подрабатывал в храме разнорабочим и знал, где хранятся пожертвования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Инзенском районе Ульяновской области с фермы похитили 125 чугунных решёток для коровников. В преступлении подозревают сотрудницу фермы.

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