Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На площади Республики в казахстанской Алма-Ате увековечат память погибших при беспорядках силовиков. Об этом сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев.

(сс) selyutinm Алма-Ата

«Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики», — сказал он на церемонии прощания с офицером ВС Сандибеком Хаировым, погибшим при защите города.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2022 года в Казахстане на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ началось мародерство, вооруженные нападения боевиков на госучреждения. По данным МВД республики, в результате беспорядков и действий террористических групп погибли 17 казахстанских силовиков, более 1,3 тыс. получили ранения и травмы.