Красноярск, 13 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Заслуженный врач РФ, бывший заместитель главного врача по хирургии БСМП (КМКБСМП им. Н. С. Карповича) Борис Коган скончался на 81 году жизни после тяжёлой болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в минздраве Красноярского края.

Novochgrad.ru Траурные цветы

Борис Коган — выпускник Красноярского государственного медицинского института. В 1965 году он пришёл работать травматологом в красноярскую городскую больницу №1. Через девять лет его пригласили на работу в построенную в 1973 году БСМП на должность заведующего вторым травматологическим отделением.

Коган стал первым в Красноярске оперировать переломы конечностей по методике Г. А. Илизарова. На тот момент это было прогрессивной технологией.

С 1979 года Борис Коган возглавлял хирургическую службу больницы, являясь заместителем главврача по хирургии.

«Всю свою трудовую жизнь Борис Захарович посвятил лечению больных. Его очень любили пациенты, многим из них он вернул возможность полноценно жить», — подчеркнули в министерстве здравоохранения.

Прощание состоится 14 января с 12:00 до 13:00 по местному времени в актовом зале больницы на ул. Курчатова, 17.

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