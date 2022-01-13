Сосновский район, Челябинская область, 13 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. 27-летний Челябинска отдан под суд в Сосновском районе за травмирование трёхлетнего мальчика на батуте. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Инцидент произошёл в августе. Гражданин незаконно оказывал услуги на надувном детском аттракционе. Один из его клиентов перелетел через стенку батута и упал на асфальт.

В результате мальчик получил тяжёлые травмы. Обвиняемый скоро предстанет перед судом.