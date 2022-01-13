Милан, Италия, , 10:27 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над туринским «Ювентусом» в финале Суперкубка Италии по футболу. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

Италия

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни. Спустя десять минут форвард «Интера» Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.

Победу миланскому клубу принёс гол нападающего Алексиса Санчеса на 120-й минуте.

«Интер» в шестой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Италии.