Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе Меган Фокс. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 13 января.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

https://www.instagram.com/tv/CYpdvOgJ4eP/

По словам музыканта, он обручился с Фокс ещё 11 января 2022 года. При этом Machine Gun Kelly сам придумал дизайн кольца для возлюбленной: «Я знаю, что традиция — это одно кольцо, но я вместе с брендом Stephen Webster разработал его так, чтобы их было два: изумрудное (её камень рождения) и бриллиантовое (мой камень рождения) на двух магнитных лентах шипов, которые сближаются, как две половинки одной и той же души».

ИА REGNUM напоминает, что о романе Machine Gun Kelly и Меган Фокс стало известно в 2020 году. В том же году Фокс подала на развод со своим мужем, актёром Брайаном Остином Грином — у них есть трое общих сыновей.