Париж, , 10:24 — REGNUM Верхняя палата парламента Франции проголосовал в первом чтении за законопроект, усиливающий инструменты управления кризисом в области здравоохранения, который устанавливает вакцинный пропуск в стране, сообщает Le Figaro.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

«За» проголосовали 249 депутатов, «против» — 63 человека.

Сенат внес в текст законопроекта несколько изменений, которые не нравятся правительству. Таким образом, вакцинный пропуск может быть введен только тогда, когда число госпитализированных превысит 10 000 пациентов.

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет по-прежнему будут обязаны предъявить простой медицинский паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, служба общественного здравоохранения Франции зарегистрировала за сутки 361 719 случаев заражения коронавирусом.

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