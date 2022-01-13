Биробиджан, 13 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На 29 копеек больше будут платить за квадратный метр жилья жители Еврейской автономии региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщается на странице ведомства в Instagram.

Деньги

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В 2022 году размер взноса будет составлять 7,47 рублей за «квадрат» недвижимости, в прошлом году он равнялся 7,18 рублям.

«Сумма взноса на капитальный ремонт остается неизменной в течении года (оплачивать можно по одной квитанции весь год)», — напомнили жителям ЕАО в фонде капремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области размер взноса на капремонт увеличили с 8,03 до 10,07 руб. за квадратный метр. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов назвал такое повышение вынужденной мерой.